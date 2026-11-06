Talmannen går med på att förlänga Ulf Kristerssons sonderingsuppdrag med ytterligare några dagar.

”Besked om ny dag för Ulf Kristerssons rapport till talmannen meddelas senare”, skriver Andreas Norlén i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna meddelade vid lunchtid att partiet släpper sitt krav på ministerposter och att man tolererar Kristersson som statsminister för en borgerlig fyrpartiregering.

Därefter höll Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist en pressträff där hon bad både M och S om ett sakpolitiskt paket inom en vecka. Hon meddelade samtidigt att de röda linjerna mot både V och SD ligger fast.