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Arkivbild från en tandläkarmottagning. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska tandvården

Tandläkare: Krisen i glesbygden beror på systemfel

Av Hedda Hallsenius
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Så länge vuxentandvård betraktas som en marknadstjänst kommer krisen i glesbygden att bestå, skriver tandläkaren Kajsa Bäckström på SvD Debatt.

Hon skriver att det inte finns tillräckligt många tandläkare i glesbygden, trots omfattande utredningar och återkommande reformförslag. Det har lett till att vissa måste resa 20-30 mil för en undersökning, eller helt enkelt avstå.

”De är helt utlämnade till marknadens och regionernas strukturella begränsningar”, skriver hon.

Bäckström påpekar att det varken finns vårdgaranti eller skyldighet att erbjuda vård om en klinik lägger ner eller en region inte klarar av bemanningen – vilket går ut över vårdtagaren.

”När staten definierar tandvård som en marknad till största del, men överlåter ansvaret för tillgången på regionerna, uppstår en struktur där ingen aktör kan säkerställa vård på lika villkor.”

Om debattören

Kajsa Bäckström, specialisttandläkare, Region Jämtland Härjedalen

Kajsa Bäckström: ”Vuxna i glesbygd står utan tandvård”
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