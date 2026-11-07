Två taxichaufförer misstänks ha lurat resenärer på för höga taxor – i vissa fall uppemot 15 000 kronor – från Arlanda norr om Stockholm mellan augusti 2024 och september 2026. Det rapporterar Aftonbladet. I några fall ska passagerarna ha blivit inlåsta.

En av chaufförerna sitter nu häktad misstänkt för olaga frihetsberövande och fem fall av bedrägeri. Den andra har släppts men är fortsatt brottsmisstänkt.