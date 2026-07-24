Techmogul betalar miljarder i ”århundradets skilsmässa”

Den sydkoreanske techmiljardären och AI-mogulen Chey Tae-won ska betala i runda slängar motsvarande 6,2 miljarder kronor till sin exfru Roh Soh-yeong i vad som kommit att kallas ”århundradets skilsmässa”. Det rapporterar koreanska medier.

Beslutet kommer efter en tvist som varat i över ett decennium. Det hela fick sin start när Chey publicerade ett öppet brev i en tidning där han avslöjade att han varit otrogen med en kvinna som han också fått barn med.

Cheys personliga förmögenhet har skjutit i höjden på senare år, vilket domstolen uppgett att man tagit i beaktande. Sedan Chey ansökte om skilsmässa år 2017 har värdet på hans företag stigit omkring 2 500 procent.