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Chey Tae-won och Roh Soh-yeong, vars tio år långa skilsmässa har skapat rubriker i Sydkorea. (TT)
Utrikes

Techmogul betalar miljarder i ”århundradets skilsmässa”

Av Hedda Hallsenius
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Den sydkoreanske techmiljardären och AI-mogulen Chey Tae-won ska betala i runda slängar motsvarande 6,2 miljarder kronor till sin exfru Roh Soh-yeong i vad som kommit att kallas ”århundradets skilsmässa”. Det rapporterar koreanska medier.

Beslutet kommer efter en tvist som varat i över ett decennium. Det hela fick sin start när Chey publicerade ett öppet brev i en tidning där han avslöjade att han varit otrogen med en kvinna som han också fått barn med.

Cheys personliga förmögenhet har skjutit i höjden på senare år, vilket domstolen uppgett att man tagit i beaktande. Sedan Chey ansökte om skilsmässa år 2017 har värdet på hans företag stigit omkring 2 500 procent.

Chey och Roh gifte sig 1988 och hade tre barn
www.koreatimes.co.kr
Båda parterna kan fortfarande överklaga beslutet
www.koreaherald.com
Exfrun Roh Soh-yeong är dotter till Sydkoreas tidigare president
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Rohs arbete i hemmet och med barnen bidrog till parets förmögenhet, enligt domstolens beslut
www.koreajoongangdaily.com
Chey har argumenterat att mycket av hans förmögenhet var ärvd, och därmed inte bör räknas som giftorättsgods
Financial Times  · Ofta betalvägg
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