Techrötan ser ut att fortsätta på Wall Street

Den globala techrötan i spåren av Apples prishöjningar och uppgifter om att Open AI skjuter upp sin börsnotering ser ut att fortsätta pressa USA:s börser när de öppnar i eftermiddag. Terminshandeln indikerar att tekniktunga Nasdaq kan backa runt 1 procent i öppningen, medan nedgångarna ser ut att bli mindre på det breda S&P 500-indexet och Dow Jones industriindex.

AI-raketen Micron Technology som på torsdagen rusade nära 16 procent på sin delårsrapport rekylerar ner cirka 4 procent i förhandeln i den allmänna techrötan på börserna.

Andra chiptillverkare som Marvell och Western Digital hakar på och backar också flera procent.

Sektorkollegan ON Semiconductor faller tvåsiffrigt efter gårdagskvällens besked att man köper Synaptics för 7 miljarder dollar, motsvarande 68 miljarder kronor, i bolagets dyraste affär någonsin.

På torsdagen stängde Nasdaq på minus 0,5 procent och föll därmed för fjärde dagen i rad.

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