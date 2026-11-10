Tekniska problem för Telia och polisen
Polisen och Telia har tekniska problem. Det rapporterar Aftonbladet.
Till exempel går det inte att nå polisen via telefonnumret 114 14.
”Om det är viktigt för dig att få direktkontakt med oss just nu, ring 010-56 464 00”, skriver myndigheten på sin hemsida.
Orsaken till problemen är ännu okänd.
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