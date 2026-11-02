Konkurrensverket har godkänt teleoperatören Telenor Sveriges köp av en majoritetspost i bredbandsbolaget Bahnhof. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi ser stora möjligheter i kombinationen av Bahnhofs entreprenörskap och innovationskraft och Telenors storlek, resurser och långsiktighet. Jag ser fram emot nästa steg, säger Jonas Edén, vd för Telenor Sverige i ett pressmeddelande.

Det var i juli i år som nyheten kom att Bahnhofs grundare Jon Karlung hade för avsikt att sälja sina aktier i bolaget till Telenor.