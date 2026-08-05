Affären klar – EA Games köps upp av saudisk statlig fond

Spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond, PIF. Affären blev klar på onsdagen och aktien avnoteras.

Uppköpet konsoliderar Saudiarabiens insteg i sport- och spelvärlden, skriver CNBC. En talesperson för fonden kallar det ”nyckelområden” i den framtida strategin.

Med på ett hörn i uppgörelsen finns Donald Trumps svärson Jared Kushner, vars riskkapitalbolag Affinity Partners var med och finansierade uppköpet.