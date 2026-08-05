Affären klar – EA Games köps upp av saudisk statlig fond
Spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond, PIF. Affären blev klar på onsdagen och aktien avnoteras.
Uppköpet konsoliderar Saudiarabiens insteg i sport- och spelvärlden, skriver CNBC. En talesperson för fonden kallar det ”nyckelområden” i den framtida strategin.
Med på ett hörn i uppgörelsen finns Donald Trumps svärson Jared Kushner, vars riskkapitalbolag Affinity Partners var med och finansierade uppköpet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen