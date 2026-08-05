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Spelet Fifa utvecklades av Electronic Arts. (rafapress / Shutterstock)
Uppköpen på börsen

Affären klar – EA Games köps upp av saudisk statlig fond

Av Tea Oscarsson
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Spelutvecklaren Electronic Arts köps upp av Saudiarabiens statliga investeringsfond, PIF. Affären blev klar på onsdagen och aktien avnoteras.

Uppköpet konsoliderar Saudiarabiens insteg i sport- och spelvärlden, skriver CNBC. En talesperson för fonden kallar det ”nyckelområden” i den framtida strategin.

Med på ett hörn i uppgörelsen finns Donald Trumps svärson Jared Kushner, vars riskkapitalbolag Affinity Partners var med och finansierade uppköpet.

Affären är värd omkring 55 miljarder dollar
CNBC
Electronic Arts ligger bakom spelen Fifa, Sims och Mass Effect
BBC
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