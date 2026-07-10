Budstrid om Easyjet – aktien rusar på Londonbörsen
Aktien i det brittiska lågprisflygbolaget Easyjet rusar tvåsiffrigt på Londonbörsen sedan den amerikanska riskkapitalisten Apollo Global Management lagt ett bud på flygbolaget.
Erbjudandet från Apollo på 7,15 pund per aktie kommer sedan riskkapitalbolaget Castlelake tidigare lagt ett något lägre bud på 6,90 pund per aktie.
Apollos bud värderar Easyjet till 7,7 miljarder dollar, motsvarande 74 miljarder kronor.
Easyjet handlas till runt 6,70 pund per aktie på fredagsmorgonen.
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