Stor flygbolagsaffär på gång i Europa
Både Lufthansa och Air France-KLM har lämnat bindande bud på en minoritetsandel i det portugisiska flygbolaget TAP, rapporterar Bloomberg.
Ett köp av det statligt ägda portugisiska flygbolaget ger en eftertraktad tillgång till den latinamerikanska marknaden.
Regeringen i Portugal planerar att sälja upp till 49,9 % av TAP.
Både Lufthansa och Air France-KLM betonar sin avsikt att expandera TAP och investera i verksamheten.
Bolaget som vinner budkriget måste lova att behålla Lissabon som en viktig flygplats.
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