Stor flygbolagsaffär på gång i Europa

Både Lufthansa och Air France-KLM har lämnat bindande bud på en minoritetsandel i det portugisiska flygbolaget TAP, rapporterar Bloomberg.

Ett köp av det statligt ägda portugisiska flygbolaget ger en eftertraktad tillgång till den latinamerikanska marknaden.

Regeringen i Portugal planerar att sälja upp till 49,9 % av TAP.



Både Lufthansa och Air France-KLM betonar sin avsikt att expandera TAP och investera i verksamheten.

Bolaget som vinner budkriget måste lova att behålla Lissabon som en viktig flygplats.