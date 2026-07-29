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Arkivbild. (Armando Franca / AP)
Uppköpen på börsen

Stor flygbolagsaffär på gång i Europa

Av Magnus Eriksson
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Både Lufthansa och Air France-KLM har lämnat bindande bud på en minoritetsandel i det portugisiska flygbolaget TAP, rapporterar Bloomberg.

Ett köp av det statligt ägda portugisiska flygbolaget ger en eftertraktad tillgång till den latinamerikanska marknaden.

Regeringen i Portugal planerar att sälja upp till 49,9 % av TAP.

Både Lufthansa och Air France-KLM betonar sin avsikt att expandera TAP och investera i verksamheten.

Bolaget som vinner budkriget måste lova att behålla Lissabon som en viktig flygplats.

TAP är ett av de sista medelstora europeiska flygbolagen
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