Börsprofiler sågar Bahnhof-budet: ”Ett aprilskämt”

Bredbandsbolaget Bahnhofs vd Jon Karlung får hård kritik av börsprofiler och investerare efter beskedet att han sålt sina aktier till Telenor.

– Hade det varit april hade man trott att det var ett aprilskämt, säger poddprofilen och storägaren John Skogman till DI.

Skogman tycker att premien på 22 procent i Telenors bud är snål. Det gör även EFN:s analytiker Ture Wester, som anser att bolaget ”är värt mycket mer”.

Nätmäklaren Montroses sparekonom Nicklas Andersson ser budet på Bahnhof som det han minst önskade sig på börsen. ”Därmed har jättarna dammsugit både Bahnhof och Bredband2”, skriver han på X.