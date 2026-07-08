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Bahnhofs vd Jon Karlung vid ett möte 2023. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska näringslivet

Bahnhofs vd: Bra med en större motor under huven

Av Magnus Eriksson
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Bahnhofs vd och medgrundare Jon Karlung motiverar beslutet att sälja sina aktier i bolaget till Telenor med att det är bra att ha en ägare med ekonomiska muskler.

– Ibland är det bra att ha en större motor under huven. Det ger Bahnhof mer kraft att utveckla nya tjänster, säger han i ett pressmeddelande.

Bahnhof trycker på att vikten av robusta nät är extra stor när vi befinner oss i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.

Bahnhof har över 500 000 privatkunder och omkring 15 000 företagskunder i Sverige.

”Bahnhof har alltid gått sin egen väg”
pressmeddelande · mfn.se
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