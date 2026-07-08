Bahnhofs vd: Bra med en större motor under huven
Bahnhofs vd och medgrundare Jon Karlung motiverar beslutet att sälja sina aktier i bolaget till Telenor med att det är bra att ha en ägare med ekonomiska muskler.
– Ibland är det bra att ha en större motor under huven. Det ger Bahnhof mer kraft att utveckla nya tjänster, säger han i ett pressmeddelande.
Bahnhof trycker på att vikten av robusta nät är extra stor när vi befinner oss i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.
Bahnhof har över 500 000 privatkunder och omkring 15 000 företagskunder i Sverige.
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