Bahnhofs vd: Bra med en större motor under huven

Bahnhofs vd och medgrundare Jon Karlung motiverar beslutet att sälja sina aktier i bolaget till Telenor med att det är bra att ha en ägare med ekonomiska muskler.

– Ibland är det bra att ha en större motor under huven. Det ger Bahnhof mer kraft att utveckla nya tjänster, säger han i ett pressmeddelande.

Bahnhof trycker på att vikten av robusta nät är extra stor när vi befinner oss i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.

Bahnhof har över 500 000 privatkunder och omkring 15 000 företagskunder i Sverige.