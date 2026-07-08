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Bahnhofs vd Jon Karlung under en demonstration mot massövervakningsförslaget Chat Control 2.0 på Mynttorget i Stockholm 2025. (Henrik Montgomery/TT)
Dagens börs

Norska Telenor köper svenska Bahnhof

Av Magnus Eriksson
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Den norska teleoperatören Telenor avser att förvärva den svenska internetoperatören Bahnhof. Det framgår av ett pressmeddelande.

Telenor avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till alla aktieägare i Bahnhof till ett pris om 62 kronor per aktie.

Affären värderar Bahnhof till 6,1 miljarder kronor och innebär att Telenor blir huvudägare i Bahnhof.

Bahnhofs grundare Jon Karlung och Andreas Norman, som innehar över 50 procent av aktierna och 86 procent av rösterna, har gått med på att sälja sina aktier till Telenor för 60 kronor per aktie.

Bahnhofs aktie stängde strax under 51 kronor på tisdagen.

Telenor ska lägga bud på resterande aktier
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