Martha, 76, dog när Tesla kraschade in i hennes hus – Musk: ”Går inte ihop”

I fredags körde en Tesla rakt in i 76-åriga Martha Avilas hus utanför Houston i amerikanska Texas. Föraren har uppgett att autopilotläget var aktiverat när bilen lämnade vägen och kraschade in i bostaden. Den äldre kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas.

Nu slår Tesla tillbaka mot hur händelsen har beskrivits i medierna, rapporterar Techcrunch.

Enligt AI-chefen Ashok Elluswamy visar bilens data att föraren tryckte på gasen och pressade upp bilen till 117 km/h. Även Elon Musk har reagerat och skrivit på X att det ”inte går ihop”, eftersom de självkörande systemen normalt kör långsamt i bostadsområden.

”Det här var en krasch i hög hastighet”, skriver Musk.