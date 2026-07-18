Testosteronhajp oroar: ”Det är en enorm risk”

Allt fler svenskar köper testosterontillskott, rapporterar TV4 Nyheterna. Ofta handlar det om män som vill se mer vältränade ut, men enligt Mikael Lehtihet, docent i hormonsjukdomar, är det en ytterst liten del som faktiskt behöver tillskotten.

Han varnar också för att handeln på svarta marknaden inte är ofarlig. Man vet inte vad man faktiskt får och om det vill sig illa kan bakterier, virus och dammpartiklar ha letat sig in i preparaten under tillverkningen.

– Det är en enorm risk.

Enligt TV4 har antalet beslag ökat rejält på mycket kort tid.