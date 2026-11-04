Jubel bland demokrater i San Antonio/ Joshua Feuerstein och hans vänner som ber.

Det är både vilda jubel och dystra miner bland väljarna på andra sidan Atlanten efter nattens mellanårsval. Känslorna är särskilt starka i Texas, där många demokratiska väljare för första gången får uppleva en seger i ett senatsval, sedan James Talarico vunnit.

I San Antonio har jublande väljare samlats i centrum för att fira tillsammans, en av dem är Matthew Griffin som berättar hur det känns för Texas Public Radio.

– Det känns som en mulen dag när solen äntligen tittar fram, säger han.

Fyra timmar norrut, i Dallas där republikanske sittande senatorn Ken Paxton höll sin valvaka, har fyra män samlats för att be i en ring efter att beskedet kommit att deras kandidat förlorat, rapporterar Texas Tribune.

En av dem, Joshua Feuerstein, säger:

– Vi bad för den stora republiken Texas. Vad som än händer kommer Gud att använda det till sin ära.