Texasdemokrat: ”Det känns som en mulen dag när solen äntligen tittar fram”
Det är både vilda jubel och dystra miner bland väljarna på andra sidan Atlanten efter nattens mellanårsval. Känslorna är särskilt starka i Texas, där många demokratiska väljare för första gången får uppleva en seger i ett senatsval, sedan James Talarico vunnit.
I San Antonio har jublande väljare samlats i centrum för att fira tillsammans, en av dem är Matthew Griffin som berättar hur det känns för Texas Public Radio.
– Det känns som en mulen dag när solen äntligen tittar fram, säger han.
Fyra timmar norrut, i Dallas där republikanske sittande senatorn Ken Paxton höll sin valvaka, har fyra män samlats för att be i en ring efter att beskedet kommit att deras kandidat förlorat, rapporterar Texas Tribune.
En av dem, Joshua Feuerstein, säger:
– Vi bad för den stora republiken Texas. Vad som än händer kommer Gud att använda det till sin ära.