Demokraten James Talarico firar sin historiska seger i senatsvalet i Texas inför jublande anhängare i delstatshuvudstaden Austin.

– Vi har återtagit Texas. Vi har just bevisat att inte ens alla pengar i världen kan mäta sig med folket i Texas, säger han.

Talarico liknar segern vid Davids kamp mot Goliat.

– Vi ställdes mot världens rikaste man, världens mäktigaste man och hela det politiska etablissemanget i Washington.

Talarico besegrade Donald Trumps kandidat Ken Paxton och blev därmed den första demokraten på över 30 år att vinna ett delstatsomfattande val i Texas.

Segern är en av flera demokratiska skrällar i mellanårsvalet. Partiet har även vunnit senatsvalen i South Carolina och Kansas. Framgångarna innebär att Demokraterna tar över majoriteten i senaten, enligt AP.