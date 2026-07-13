Tobias Hübinette döms för olaga hot och ofredande

Invandrings- och rasismforskaren Tobias Hübinette döms till böter och skadestånd för olaga hot och ofredande, rapporterar NWT.

– Jag kommer inte att överklaga. Jag vill inte säga något av hänsyn till de inblandade, säger han.

Åtalet gäller sms han skickat till två personer, där han bland annat skrivit att han ska ”slå sönder era liv så mycket jag kan”.

I rätten sa han att han inte menat att skrämma personerna, och att han ångrar sig djupt. Han har blivit utköpt från sitt universitetsjobb på grund av åtalet.

Straffet blir 150 dagsböter, totalt 39 000 kronor, och 10 000 kronor i skadestånd.