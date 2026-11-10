Tolv personer har dött i en seriekrock i tät dimma på en motorväg i östra Bulgarien. Det rapporterar AFP. 51 skadade har förts till sjukhus.

Olyckan utanför staden Yambol på väg A1 började med en kollision mellan en buss och en lastbil. Ett 50-tal fordon står och ligger kvar huller om buller på och runt vägen.

Premiärminister Rumen Radev har utlyst landssorg i morgon, enligt Reuters.

I fjol dog 456 människor i trafiken i Bulgarien, vilket motsvarar 71 på en miljon invånare. Siffran är den högsta i EU, enligt EU-kommissionen.