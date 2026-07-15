Tonåring svårt skadad efter brand i lekstuga

En tonårspojke har brännskadats svårt i en brand i en lekstuga i Forshaga kommun, rapporterar NWT. Pojken har förts till brännskadecentrum vid universitetssjukhuset i Linköping.

Ytterligare en pojke fick något lättare skador och vårdas i Karlstad.

Branden inträffade på tisdagseftermiddagen.