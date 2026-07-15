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Illustratonsbild. (Susanna Persson Öste/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Tonåring svårt skadad efter brand i lekstuga

Av Anders Hovne
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En tonårspojke har brännskadats svårt i en brand i en lekstuga i Forshaga kommun, rapporterar NWT. Pojken har förts till brännskadecentrum vid universitetssjukhuset i Linköping.

Ytterligare en pojke fick något lättare skador och vårdas i Karlstad.

Branden inträffade på tisdagseftermiddagen.

Linköping har en av landets två specialavdelningar för brännskador
Nya Wermlands-Tidningen  · Ofta betalvägg
Både de skadade är i tonåren
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