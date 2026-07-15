Tonåring svårt skadad efter brand i lekstuga
En tonårspojke har brännskadats svårt i en brand i en lekstuga i Forshaga kommun, rapporterar NWT. Pojken har förts till brännskadecentrum vid universitetssjukhuset i Linköping.
Ytterligare en pojke fick något lättare skador och vårdas i Karlstad.
Branden inträffade på tisdagseftermiddagen.
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