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Blödande asfalt mellan Jönåker och Kvarsebo i Södermanlands län. (Pontus Stenberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Trafikverket varnar för hala vägar i värmeböljan

Av Anders Hovne
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Inför den stundande värmeböljan uppmanar Trafikverket bilister att ta det lugnt i trafiken, skriver Aftonbladet. Detta eftersom vägar kan börja ”blöda” och bli hala i hettan.

– Sänk hastigheten, håll avstånd och ta pauser när du behöver för en säker resa, säger Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket i pressmeddelandet.

Även järnvägsräls kan påverkas av värmen och därför sänks hastigheten tillfälligt på vissa sträckor.

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Trafikverkets pressmeddelande
pressmeddelande · www.trafikverket.se
Lundmark: Behöver alla trafikanters hjälp
Expressen
”Blödande asfalt” kan uppstå när temperaturen stiger över 30 grader
www.tv4.se
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