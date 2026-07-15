Trafikverket varnar för hala vägar i värmeböljan
Inför den stundande värmeböljan uppmanar Trafikverket bilister att ta det lugnt i trafiken, skriver Aftonbladet. Detta eftersom vägar kan börja ”blöda” och bli hala i hettan.
– Sänk hastigheten, håll avstånd och ta pauser när du behöver för en säker resa, säger Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket i pressmeddelandet.
Även järnvägsräls kan påverkas av värmen och därför sänks hastigheten tillfälligt på vissa sträckor.
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