Trafikverket varnar för hala vägar i värmeböljan

Blödande asfalt mellan Jönåker och Kvarsebo i Södermanlands län.

Inför den stundande värmeböljan uppmanar Trafikverket bilister att ta det lugnt i trafiken, skriver Aftonbladet. Detta eftersom vägar kan börja ”blöda” och bli hala i hettan.

– Sänk hastigheten, håll avstånd och ta pauser när du behöver för en säker resa, säger Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket i pressmeddelandet.

Även järnvägsräls kan påverkas av värmen och därför sänks hastigheten tillfälligt på vissa sträckor.