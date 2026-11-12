Den som trots allt måste bege sig ut i snöstormen bör hålla sig på större vägar. Det säger Björn Eklund, utredare på Trafikverket, till SR:s Trafikredaktion.

– Man ska ju använda de vägar som man tänker är bäst för behov man har då. Men vill man vara säker på framkomligheten under pågående oväder då kan det ju vara en bra idé att åka på vägar som vi snöröjer väldigt ofta, säger han.

Under torsdagen drar snöstormen in över landet, där en röd varning utfärdas kring Skellefteå. Då kommer Trafikverket behöva prioritera vilka vägar som plogas. Det kan handla om vägar med mycket pendeltrafik, vägar till flygplatsen eller stora europavägar.