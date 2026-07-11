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Vårdarbetare i Kongo-Kinshasa. (Dirole Lotsima Dieudonne /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Träningsläger förbereder läkare för ebolazonen

Av Joel Malmén
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På ett träningsläger i Kenya, upprättat av Läkare utan gränser, förbereds vårdpersonal på deras livs kanske tuffaste uppgift: att arbeta i ebolautbrottets Kongo-Kinshasa. Det rapporterar AFP.

Inget ebolautbrott har någonsin spridits snabbare, och 112 av de 1 759 smittade är vårdpersonal. De arbetar i ett extremt fattigt område fullt av beväpnade grupper. Desinformation sprids bland invånarna och många undviker behandling, ignorerar säkerhetsregler och rentav attackerar vårdpersonal.

– Ofta kommer du från ett universitetssjukhus, har kunskaper och tror att du kan hantera det. Men när du väl tagit på dig skyddsdräkten är det en annan femma, säger vårdarbetaren Cisse Papa Ndiaga från Senegal.

Invånarna är ofta rädda för vårdarbetare i skyddsutrustning
AFP  · Ofta betalvägg
Amerikansk hjälparbetare smittad
TT
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