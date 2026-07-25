Travis Scott var nervös under inspelningen av ”The Odyssey”
De första minuterna av Christopher Nolans succéfilm ”The Odyssey” inleds med att rapparen Travis Scott står på ett bord inför kungligheternas ofrivilliga gäster.
”Ett krig. En man. Ett trick”, hörs hans röst sjungandes när historien om hur Trojas murar föll berättas.
Men när scenen skulle spelas in med bland annat Anne Hathaway och Tom Holland, var Scott nervös.
– Det var inte någon Travis-fest eller att vi bara hängde på ett event. Nej, det här var på fullaste allvar. Kameran var precis framför ansiktet på mig. Nolan stod där. Och alla är skådespelare – så alla var helt inne i sina roller, fullständigt fokuserade.
Scott har även gjort låten ”When I’m Home” tillsammans med svenska Ludwig Göransson till filmens eftertexter.
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