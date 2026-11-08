Segerjublet har knappt hunnit tystna efter Demokraternas historiska framgång i mellanårsvalet. Nu väntar den svåra delen: att leva upp till väljarnas förväntningar.

Statsvetaren Edward Rhodes ser flera risker för att partiet sätter krokben för sig självt. För Omni förklarar han vad Demokraterna bör akta sig för och varför Donald Trump kan bli deras oväntade räddning.