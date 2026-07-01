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Elbilar vid laddstolpar i Stockholm. Illustrationsbild. (Lisa Arfwidson/SvD/TT / Svenska Dagbladet)
Nybilsrallyt

Trenden håller i sig – allt fler svenskar köper elbilar

Av Andreas Victorzon
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Den svenska bilmarknaden går knackigt, men nyförsäljningen av elbilar fortsätter att öka, visar nya siffror från Mobility Sweden.

I juni registrerades 29 759 nya personbilar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad i fjol, men under året totalt ligger marknaden i nivå med fjolårets nyregistreringar och bekräftar därmed de senaste årens svaga trend.

Andelen elbilar stod för 43,7 procent, en ökning från 38,9 procent för ett år sedan. Laddhybrider stod för 25,3 procent, vilket var en något lägre andel än i fjol.

Mobility Sweden behåller prognosen för 2026 men höjer andelen elbilar till 45 procent
pressmeddelande · mobilitysweden.se
Nyregistreringarna av lätta lastbilar steg med 8 procent
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