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Nu reagerar myndigheterna på Uppdrag gransknings avslöjanden om att flera svenska moskéer erbjuder hjälp med månggifte trots att det är olagligt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) skriver i ett pressmeddelande att flera av församlingarna som förekommer i SVT-programmet tillhör trossamfund som får statliga bidrag.

För att få sådana bidrag krävs att man lever upp till statens demokratikrav. MUCF har därför inlett en ”särskild granskning” av trossamfunden.

– Statliga medel ska enbart gå till organisationer som uppfyller de villkor som staten har beslutat om, säger MUCF:s generaldirektör Magnus Jägerskog i pressmeddelandet.