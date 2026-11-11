Trots att månggifte är förbjudet i Sverige erbjuder nio av 15 tillfrågade moskéer att viga män med en andra hustru, eller hänvisar vidare till någon som gör det. Det avslöjar SVT:s Uppdrag granskning.

En del av de imamer, shejker och rådgivare som UG har pratat med uppger att det kan lösas ”vid sidan om” mot betalning.

– Du behöver inte nämna att du har hittat mig. Om det händer någonting – kalabalik, säger en imam, som tidigare var verksam i Uppsala, till SVT:s reporter som har en dold kamera.

Han är en av imamerna som tvingades lämna sitt uppdrag redan innan programmet sändes. Moskén i Uppsala fick ta del av programmet i förväg och efter ett krismöte togs beslutet att sparka imamen med omedelbar verkan.

De övriga sex moskéerna uppger att de följer svensk lag och kräver hindersprövning från Skatteverket, enligt SVT.