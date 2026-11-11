I granskningen av svenska moskéers inställning till månggifte har SVT:s Uppdrag granskning pratat med en man som berättar att han har fyra fruar. Han är anonym och kallas av SVT för ”Adam”.

– Jag hade två fruar innan jag kom till Sverige. Enligt svensk lag får man bara ta med sig en, så jag tog med mig mamman till mina barn, säger ”Adam”.

Han bor i Skåne och uppger att han har gift sig med ytterligare två kvinnor efter att han kom till Sverige. Ett av äktenskapen ska ha skett genom en imam i ett annat land. Enligt ”Adam” vet hans två första fruar inte om att han har gift sig två gånger till.