Till vänster: En man sitter med en dator. Genrebild. Till höger: Microsofts logga utanför företagets huvudkontor i USA.

Under natten har Microsoft försökt avhjälpa de stora störningar som drabbade deras användare på torsdagskvällen – men åtgärderna har inte varit framgångsrika. Det skriver företaget på X.

Enligt TT är det i Microsoft 365 – som bland annat innehåller mejltjänsten Outlook – som det har uppstått problem. Som mest ska användare i 74 länder ha påverkats.

Microsoft uppger att orsaken till problemen är en ”ökad belastning” på bolagets infrastruktur, men att inget tyder på att det skulle bero på någon form av cyberattack.