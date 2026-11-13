Trots åtgärder – fortsatt teknikstrul för Microsoft
Under natten har Microsoft försökt avhjälpa de stora störningar som drabbade deras användare på torsdagskvällen – men åtgärderna har inte varit framgångsrika. Det skriver företaget på X.
Enligt TT är det i Microsoft 365 – som bland annat innehåller mejltjänsten Outlook – som det har uppstått problem. Som mest ska användare i 74 länder ha påverkats.
Microsoft uppger att orsaken till problemen är en ”ökad belastning” på bolagets infrastruktur, men att inget tyder på att det skulle bero på någon form av cyberattack.
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