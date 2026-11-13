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En turist fotograferar Singapores affärsdistrikt, arkivbild.
En turist fotograferar Singapores affärsdistrikt, arkivbild. (Vincent Thian / AP)
Microsofts teknikstrul

Microsofts haveri slår mot myndigheter världen över

Av Helena Sällström
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Microsofts omfattande driftstörningar fortsätter att orsaka problem för företag och myndigheter världen över, rapporterar AP. Teknikstrulet började på torsdagskvällen och efter tolv timmar fanns det fortfarande ingen lösning i sikte.

Bland tjänsterna som drabbats finns Outlook, Teams och AI-assistenten Copilot.

I Singapore har myndigheternas mejlsystem slagits ut och i Japan har delar av statsförvaltningen tvingats återgå till papper och penna, skriver sajten The Next Web.

Flygbolag i Indien, bankanställda i Hongkong och högsta domstolen i Filippinerna har fått problem. I USA har flera städer uppmanat invånare att ringa i stället för att mejla.

Microsoft har sagt att det inte handlar om en cyberattack.

Microsoft skriver i en rad inlägg på X att de jobbar hårt på en lösning
AP  · Ofta betalvägg
Inträffar samtidigt som EU-ledare möts i Dublin för att diskutera techsuveränitet
thenextweb.com
Uppgifter om att en programuppdatering orsakat de globala problemen
www.sbs.com.au
Globala it-problem stör Södertälje kommun
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Microsoft på X
x.com
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