Microsofts haveri slår mot myndigheter världen över

Microsofts omfattande driftstörningar fortsätter att orsaka problem för företag och myndigheter världen över, rapporterar AP. Teknikstrulet började på torsdagskvällen och efter tolv timmar fanns det fortfarande ingen lösning i sikte.

Bland tjänsterna som drabbats finns Outlook, Teams och AI-assistenten Copilot.

I Singapore har myndigheternas mejlsystem slagits ut och i Japan har delar av statsförvaltningen tvingats återgå till papper och penna, skriver sajten The Next Web.

Flygbolag i Indien, bankanställda i Hongkong och högsta domstolen i Filippinerna har fått problem. I USA har flera städer uppmanat invånare att ringa i stället för att mejla.

Microsoft har sagt att det inte handlar om en cyberattack.