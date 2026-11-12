Bilar som kör samtidigt som Kyjiv drabbades av strömavbrott under onsdagen.

Bara timmar efter att fredssamtalen i Abu Dhabi avslutades under onsdagen attackerade Ryssland Ukrainas huvudstad Kyjiv med robotar, rapporterar Kyiv Independent.

Explosioner ska ha hörts i staden vid ett-tiden på natten. Det är oklart om någon skadats.

Från amerikanskt håll har man pratat om framsteg i förhandlingarna i Abu Dhabi under veckan. Bland annat har man kommit överens om ett nytt fångutbyte, enligt Ukrainas chefsförhandlare Rustem Umerov. Det skriver SVT Nyheter.