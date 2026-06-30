Trots löften om barnskydd – stora brister i apparna

Säkerhetsfunktioner för barn på Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube fungerar ofta sämre än bolagen lovar. Det visar en ny rapport enligt New York Times.

När forskarna granskade säkerhetsfunktionerna visade det sig att vissa saknades helt och att andra var enkla att kringå. Bara drygt 40 procent av de granskade funktionerna fungerade som utlovat och var enkla för barn att använda.

Sammantaget får bolagen det ofta att framstå som att skyddet för barn är bättre än det är, skriver tidningen.