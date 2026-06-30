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En ung flicka som använder sin mobiltelefon, illustrationsbild. (Shutterstock)
Begränsningarna av sociala medier

Trots löften om barnskydd – stora brister i apparna

Av Helena Sällström
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Säkerhetsfunktioner för barn på Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube fungerar ofta sämre än bolagen lovar. Det visar en ny rapport enligt New York Times.

När forskarna granskade säkerhetsfunktionerna visade det sig att vissa saknades helt och att andra var enkla att kringå. Bara drygt 40 procent av de granskade funktionerna fungerade som utlovat och var enkla för barn att använda.

Sammantaget får bolagen det ofta att framstå som att skyddet för barn är bättre än det är, skriver tidningen.

På Snapchat och Instagram var det exempelvis möjligt för vuxna att ta kontakt med barn de inte kände
NY Times  · Ofta betalvägg
Alla fyra plattformarna misslyckades med att hindra unga från att få tillgång till farligt innehåll
CNN
Läs hela rapporten (pdf)
cybersafetyresearch.org
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