EU: Tiktok utsätter barn för risker – kan få böter

En man utklädd till en läskig clown tittar på sin telefon under ett Halloweenfirande i tyska Essen.

EU-kommissionen anklagar Tiktok för att bryta mot EU:s regler om barns säkerhet på nätet, rapporterar CNBC. Plattformen riskerar böter på upp till sex procent av sin globala årsomsättning.

– Ett starkt skydd ska vara standard, inte ett val, säger den finska EU-kommissionären Henna Virkkunen i ett uttalande.

Enligt kommissionen kan minderårigas konton hittas via andra användares följarlistor, även när de är privata. Det kan utsätta barn för nätmobbning och oönskade kontakter.

Det är den fjärde anklagelsen mot Tiktok från EU på två år. Företaget får nu yttra sig innan EU fattar ett slutligt beslut.