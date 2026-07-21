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Illustrationsbild. (Rick Rycroft /AP/TT / AP)
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Frankrike förbjuder sociala medier för unga

Av Adam Lindh
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Från och med september förbjuds barn under 15 år i Frankrike att använda sociala medier. Det beslutet klubbades igenom i det franska parlamentet på tisdagskvällen.

Båda kamrarna röstade för lagen, skriver AP. Frankrike blir därmed det första landet i EU att införa ett sådant förbud. Lagen har varit ett av president Emmanuel Macrons stora mål inför att han lämnar posten nästa år.

Innan lagen kan träda i kraft måste Frankrikes författningsdomstol först avgöra om den strider mot landets konstitution.

Lagen innebär också att mobiltelefoner förbjuds på gymnasiet
AP  · Ofta betalvägg
Voteringen slutade 279–81 till stöd för lagen
AFP  · Ofta betalvägg
Emmanuel Macron på X (franska)
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Begränsningarna av sociala medierFrankrikeEuropaEmmanuel MacronFransk politik