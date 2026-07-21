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Frankrike förbjuder sociala medier för unga
Från och med september förbjuds barn under 15 år i Frankrike att använda sociala medier. Det beslutet klubbades igenom i det franska parlamentet på tisdagskvällen.
Båda kamrarna röstade för lagen, skriver AP. Frankrike blir därmed det första landet i EU att införa ett sådant förbud. Lagen har varit ett av president Emmanuel Macrons stora mål inför att han lämnar posten nästa år.
Innan lagen kan träda i kraft måste Frankrikes författningsdomstol först avgöra om den strider mot landets konstitution.
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