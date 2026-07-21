Frankrike väntas införa 15-årsgräns för sociala medier

I eftermiddag väntas det franska parlamentet rösta igenom en lag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Frankrike blir därmed det första landet i EU att tillämpa en sådan lag, skriver Le Monde.

Lagen syftar till att skydda barn på internet och har varit en av president Emmanuel Macrons hjärtefrågor under hans sista mandatperiod, skriver TT.

Den nya lagen innebär att sociala medieplattformar som Tiktok, Instagram, Facebook och Snapchat måste stoppa barn under 15 från att använda deras produkter. Liknande lagförslag diskuteras i flera andra länder, inklusive i Sverige.