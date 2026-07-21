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Ungdomar utanför Louvren i Paris. (Francois Mori / AP)
Begränsningarna av sociala medier

Frankrike väntas införa 15-årsgräns för sociala medier

Av Emma Hedlin
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I eftermiddag väntas det franska parlamentet rösta igenom en lag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Frankrike blir därmed det första landet i EU att tillämpa en sådan lag, skriver Le Monde.

Lagen syftar till att skydda barn på internet och har varit en av president Emmanuel Macrons hjärtefrågor under hans sista mandatperiod, skriver TT.

Den nya lagen innebär att sociala medieplattformar som Tiktok, Instagram, Facebook och Snapchat måste stoppa barn under 15 från att använda deras produkter. Liknande lagförslag diskuteras i flera andra länder, inklusive i Sverige.

Lagen väntas träda i kraft i september
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Kan bli Macrons sista stora reform som Frankrikes president
TT
Omröstningen sker klockan 15.30
Reuters  · Ofta betalvägg
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