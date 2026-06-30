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Extremvädret i EuropaOmni förklarar

Trots värmeböljan – därför blir klimatet ingen het valfråga

Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S). (TT)

Klimatet hör fortfarande till väljarnas viktigaste frågor. Ändå har den svårt att ta plats i valrörelsen.

Två statsvetare förklarar varför partierna hellre pratar om andra saker.

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