Extremvädret i Europa • Omni förklarar
Trots värmeböljan – därför blir klimatet ingen het valfråga
Klimatet hör fortfarande till väljarnas viktigaste frågor. Ändå har den svårt att ta plats i valrörelsen.
Två statsvetare förklarar varför partierna hellre pratar om andra saker.
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