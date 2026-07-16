Trump: ”Fängslad” amerikan släppt från Iran

En amerikansk medborgare som ska ha suttit ”felaktigt fängslad” i Iran sedan december 2024 har släppts, skriver Donald Trump på Truth Social.

”Hon befinner sig nu tryggt utanför Iran och mår bra. USA uppskattar denna gest av välvilja från Iran”, skriver han.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, ska inte ha suttit fängslad men ska ha blivit kallad till ett flertal förhör anklagad för att samarbeta med ”en fientlig stat” och spioneri, skriver The New York Times. Kvinnan, som ska ha både amerikanskt och iranskt medborgarskap, ska därför ha hållits kvar i landet i väntan på en rättegång.