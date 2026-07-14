Trump betalar miljoner i skadestånd för övergrepp

En federal domstol på Manhattan har fått loss de motsvarande 54 miljoner kronor som Donald Trump är skyldig E Jean Carroll i skadestånd för sexuellt övergrepp och förtal, rapporterar flera medier.

År 2023 fann en enhällig jury Trump skyldig till sexuellt övergrepp år 1996 och förtal år 2022. Trump har tidigare försökt blockera utbetalningen av skadeståndet.

Trump nekar till brott, och har överklagat flera gånger.