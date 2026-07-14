Trump betalar miljoner i skadestånd för övergrepp
En federal domstol på Manhattan har fått loss de motsvarande 54 miljoner kronor som Donald Trump är skyldig E Jean Carroll i skadestånd för sexuellt övergrepp och förtal, rapporterar flera medier.
År 2023 fann en enhällig jury Trump skyldig till sexuellt övergrepp år 1996 och förtal år 2022. Trump har tidigare försökt blockera utbetalningen av skadeståndet.
Trump nekar till brott, och har överklagat flera gånger.
Anklagelserna mot Trump — det gäller saken
- Den amerikanska journalisten och författaren E Jean Carroll anklagade 2019 Donald Trump för att ha våldtagit henne i ett omklädningsrum på ett varuhus i New York i mitten av 90-talet.
- Carroll väckte två civila stämningar mot Trump: en om sexuellt övergrepp och en om förtal efter att Trump kallat hennes påståenden för lögner.
- 2023 fastslog en domstol att Carroll inte kunnat bevisa att Trump våldtog henne, däremot att han gjort sig skyldig till sexuella övergrepp.
- Trump dömdes även för förtal och att betala skadestånd på över 80 miljoner dollar till Carroll.
- Trump har konsekvent förnekat Carrolls anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkt, och har kallat domen för en politiskt motiverad häxjakt.
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