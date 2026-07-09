Trump tvingas betala 56 miljoner till Jean Carroll
En domare i USA har beslutat att författaren Elizabeth Jean Carroll ska få ut det skadestånd på omkring 56 miljoner kronor som tidigare dömts ut mot president Donald Trump, rapporterar CNN.
Beslutet kommer drygt en vecka efter att USA:s högsta domstol avslagit Trumps överklagande.
Skadeståndet gäller ett civilmål om sexuella övergrepp på 1990-talet. Trumps advokater uppger att de nu tänker överklaga även beslutet om utbetalningen.
bakgrund
E. Jean Carroll
Wikipedia (en)
Elizabeth Jean Carroll (born December 12, 1943) is an American journalist, author, and advice columnist. Her "Ask E. Jean" column appeared in Elle magazine from 1993 through 2019, becoming one of the longest-running advice columns in American publishing. In her 2019 book, What Do We Need Men For?: A Modest Proposal, Carroll accused Donald Trump of sexually assaulting her in the mid-1990s. Her book Not My Type, subtitled One Woman Against a President, debuted at #2 on the New York Times best-seller list on June 28, 2025. In 2019 and 2022 Carroll filed two related civil lawsuits against Trump which resulted in a total of $88.3 million in damages awarded to Carroll; both cases are under appeal. In June 2026, the United States Supreme Court refused to hear an appeal by Trump to dismiss the first of these lawsuits, allowing the $5 million verdict to stand.
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