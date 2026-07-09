Trump tvingas betala 56 miljoner till Jean Carroll

En domare i USA har beslutat att författaren Elizabeth Jean Carroll ska få ut det skadestånd på omkring 56 miljoner kronor som tidigare dömts ut mot president Donald Trump, rapporterar CNN.

Beslutet kommer drygt en vecka efter att USA:s högsta domstol avslagit Trumps överklagande.

Skadeståndet gäller ett civilmål om sexuella övergrepp på 1990-talet. Trumps advokater uppger att de nu tänker överklaga även beslutet om utbetalningen.