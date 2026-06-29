USA:s HD avslår överklagan från Trump i Carroll-målet

USA:s högsta domstol avslår president Donald Trumps överklagan av domen i fallet med författaren E Jean Carroll. Trump dömdes till skadestånd på fem miljoner dollar för sexuella övergrepp samt förtal av målsäganden.

Presidenten gick till hård motattack när Carroll uppgav att han våldtagit henne på ett varuhus 1996. 2022 anklagade Trump författaren för att ljuga i ett inlägg på sociala medier. Han skrev bland annat att ”kvinnan inte ens är min typ”.

Trump och hans advokater menade bland annat att domaren i fallet tillät för gamla vittnesmål. HD ger ingen förklaring till varför överklagan avslås.