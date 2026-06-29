USA:s HD avslår överklagan från Trump i Carroll-målet
USA:s högsta domstol avslår president Donald Trumps överklagan av domen i fallet med författaren E Jean Carroll. Trump dömdes till skadestånd på fem miljoner dollar för sexuella övergrepp samt förtal av målsäganden.
Presidenten gick till hård motattack när Carroll uppgav att han våldtagit henne på ett varuhus 1996. 2022 anklagade Trump författaren för att ljuga i ett inlägg på sociala medier. Han skrev bland annat att ”kvinnan inte ens är min typ”.
Trump och hans advokater menade bland annat att domaren i fallet tillät för gamla vittnesmål. HD ger ingen förklaring till varför överklagan avslås.
Anklagelserna mot Trump — det gäller saken
- Den amerikanska journalisten och författaren E Jean Carroll anklagade 2019 Donald Trump för att ha våldtagit henne i ett omklädningsrum på ett varuhus i New York i mitten av 90-talet.
- Carroll väckte två civila stämningar mot Trump: en om sexuellt övergrepp och en om förtal efter att Trump kallat hennes påståenden för lögner.
- 2023 fastslog en domstol att Carroll inte kunnat bevisa att Trump våldtog henne, däremot att han gjort sig skyldig till sexuella övergrepp.
- Trump dömdes även för förtal och att betala skadestånd på över 80 miljoner dollar till Carroll.
- Trump har konsekvent förnekat Carrolls anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkt, och har kallat domen för en politiskt motiverad häxjakt.
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