Trump: Dumt sätt att bryta mot vapenvilan

USA:s president Donald Trump vill inte svara på om han ansåg att vapenvilan med Iran fortfarande var giltig efter att de båda sidorna utbytt attacker under gårdagen, rapporterar CNN.

”Det här är uppenbarligen ett dumt sätt att bryta mot vapenvilan”, skrev Trump om de iranska attackerna på Truth Social under natten mot lördag. När CNN frågar rakt ut om vapenvilan fortfarande gäller är Donald Trump mindre tydlig.

– Det kommer ni att märka.

Iran besköt ett Singaporeflaggat fartyg under natten mot fredag, vilket ledde till en amerikansk svarsattack. Iran svarade därefter i sin tur på den attacken.