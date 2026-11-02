Donald Trump talar med reportrar på sin Halloween-fest i Florida, 31 oktober.

USA:s president Donald Trump finns för första gången med på Reportrar utan gränsers lista över personer som angriper pressfriheten.

Trump var nära att hamna på listan redan förra året. Enligt organisationen har hans angrepp på pressfriheten sedan dess gått från hård retorik till konkreta, fysiska begränsningar av journalisters arbete.

Listan omfattar 33 personer och organisationer. Bland dem finns också Rysslands president Vladimir Putin, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och techmiljardären Elon Musk.