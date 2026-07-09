Trump hävdar att Iran ringt och vill ha ett avtal
Donald Trump har återvänt till USA från Natomötet i Turkiet. Inför reportrar ombord på Air Force One hävdade presidenten att det iranska ledarskiktet har ”ringt för en liten stund sedan” och ”otroligt gärna vill ha ett avtal”.
Iran har i nuläget inte gjort några offentliga uttalanden som styrker Trumps påstående.
Under natten har USA attackerat drygt 90 mål i Iran, något som Trump kallar för ”hämnd”.
Att presidenten bytte plan på vägen hem, från det lyxplan han fått i gåva från Qatar till ett gammalt vanligt Air Force One, har väckt frågor om eventuella säkerhetshot mot det ombygda Qatarplanet.
– Jag är hotad hela tiden, sa Trump när han fick frågor om det från journalister.
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