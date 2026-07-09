Trump hävdar att Iran ringt och vill ha ett avtal

President Donald Trump talar med reportrar efter ett kort stopp på militärflygplatsen i Suffolk i Storbritannien.

Donald Trump har återvänt till USA från Natomötet i Turkiet. Inför reportrar ombord på Air Force One hävdade presidenten att det iranska ledarskiktet har ”ringt för en liten stund sedan” och ”otroligt gärna vill ha ett avtal”.

Iran har i nuläget inte gjort några offentliga uttalanden som styrker Trumps påstående.

Under natten har USA attackerat drygt 90 mål i Iran, något som Trump kallar för ”hämnd”.

Att presidenten bytte plan på vägen hem, från det lyxplan han fått i gåva från Qatar till ett gammalt vanligt Air Force One, har väckt frågor om eventuella säkerhetshot mot det ombygda Qatarplanet.

– Jag är hotad hela tiden, sa Trump när han fick frågor om det från journalister.