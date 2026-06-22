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Ekonomi

Trump laddar om tullvapnet – medan miljarder betalas igen

A U.S. flag files at the Port of Long Beach, 2026, in Calif. (Damian Dovarganes/AP/TT)

USA:s tullintäkter rinner nu ut ur statskassan snabbare än de kommer in. Detta efter att nästan 22 miljarder dollar i olagligt uttagna tullar återbetalades till importörer i maj, s…

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Bloomberg

Trump Poised to Roll Out New Tariffs as He Refunds the Old Ones

Tariff revenue is now flowing out of the US Treasu…

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