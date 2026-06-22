Trump laddar om tullvapnet – medan miljarder betalas igen
USA:s tullintäkter rinner nu ut ur statskassan snabbare än de kommer in. Detta efter att nästan 22 miljarder dollar i olagligt uttagna tullar återbetalades till importörer i maj, s…
Bloomberg
Trump Poised to Roll Out New Tariffs as He Refunds the Old Ones
Tariff revenue is now flowing out of the US Treasu…
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