Trump måste redovisa sin ekonomi för BBC

Donald Trump måste redovisa över 400 familjeföretags finanser i samband med stämningen mot BBC, har en domare i Florida beslutat enligt Politico.

Detta eftersom stämningen bygger på den skada på Trumps varumärke, ekonomi och fastigheter som han påstår att BBC orsakat.

Trump stämde BBC efter att dokumentärprogrammet ”Panorama” klippte ihop sekvenser från hans tal innan stormningen av Kapitolium. Enligt Trump fick BBC det att framstå som att han uppmanade till våld.

BBC har bett om ursäkt för klippningen och två toppchefer, generaldirektören Tim Davie och nyhetschefen Deborah Turness, avgick efter kritikstormen.