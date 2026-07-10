ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fartyg i Omanbukten, nära Hormuzsundet. (/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump: Nya samtal på gång – men vapenvilan är över

Av Joel Malmén
Publicerad:

USA har gått med på en begäran från Iran om nya samtal, skriver Donald Trump på Truth Social. Han slår samtidigt fast att vapenvilan mellan länderna är över.

Trump ger inga ytterligare detaljer om de påstådda samtalen. Iran har inte kommenterat uppgifterna.

På fredagen anlände en delegation från medlarlandet Qatar till Teheran för att försöka gjuta olja på vågorna, rapporterar iranska statsmedier enligt AFP.

Omni förklararÄr vapenvilan i Iran över? Det säger experterna

Omni Mer
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Flera attacker i veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
Qatar: Iran har attackerat fartyg
AFP  · Ofta betalvägg
CNN direktrapporterar
live · CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen