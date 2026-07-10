Trump: Nya samtal på gång – men vapenvilan är över

USA har gått med på en begäran från Iran om nya samtal, skriver Donald Trump på Truth Social. Han slår samtidigt fast att vapenvilan mellan länderna är över.

Trump ger inga ytterligare detaljer om de påstådda samtalen. Iran har inte kommenterat uppgifterna.

På fredagen anlände en delegation från medlarlandet Qatar till Teheran för att försöka gjuta olja på vågorna, rapporterar iranska statsmedier enligt AFP.