USA:s president Donald Trump har anordnat en tredje kryptogala på sin golfklubb i Virginia för stora innehavare av sin memecoin, rapporterar The Guardian.

Runt 120 gäster deltog i galan. Investerare fick platser och belöningar baserat på hur mycket $Trump de ägde. Toppinvesterarna bjöds in till en VIP-mottagning, och några få fick en klocka i 18 karats guld.

Inför den första middagen i maj 2025 låg det samlade värdet i listade kryptoplånböcker på 148 miljoner dollar. Värdet har sedan dess rasat till 8,6 miljoner dollar.

Demokraterna anklagar Trump för att missbruka sin makt och otillbörligt tjäna pengar på sina kryptosatsningar. Efter segern i mellanårsvalet har de lovat att granska intressekonflikterna kring presidentens förmögenhet.