USA:s president Donald Trump delar ut National Medal of Science till Nvidias dåvarande vd Jensen Huang i Washington i oktober 2026.

USA:s president Donald Trumps innehav i Nvidia har växt från mindre än 12 miljoner till uppemot 550 miljoner kronor på ett år, enligt CNBC.

Samtidigt har rådgivarna som sköter Trumps investeringar köpt eller sålt Nvidia-aktier minst 103 gånger sedan presidenten återvände till Vita huset, till ett sammanlagt värde av omkring 925 miljoner kronor.

Enligt New York Times ska Trump ha informerats om Huangs relation med en kvinna med misstänkta kopplingar till kinesiskt spionage. Fem dagar senare, den 18 maj, ska Trump ha sålt Nvidia-aktier för omkring 9,5 miljoner kronor.

Trump nekar till att ha fått informationen. Vita huset säger att oberoende rådgivare sköter investeringarna och det finns inga bevis för att Trump styrde försäljningen.