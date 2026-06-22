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Senatesn majoritetsledare John Thune. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Trump skapar missnöje bland senatens republikaner

Av Adam Lindh
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President Donald Trumps relation till ledande republikaner i senaten blir allt mer ansträngd, rapporterar The Hill. Efter flera konflikter om hur olika frågor ska hanteras har Vita huset och senatens republikaner börjat dra åt olika håll, samtidigt som partiet kämpar för att behålla sin majoritet i mellanårsvalet.

Flera republikanska senatorer uppger att deras förtroende för Trump har minskat efter att presidenten vid upprepade tillfällen har åsidosatt Thunes och andra partiledares synpunkter.

Det senaste exemplet kom när Trump beordrade sitt val till nationell underrättelsechef, Jay Clayton, att inte delta i ett senatsförhör. Beslutet gick emot den strategi som republikanska senatorer hade lagt upp och lämnade dem förbryllade.

”Vi kan inte överraska presidenten och han kan inte överraska oss. Varje gång det händer mellan nu och november minskar våra chanser att behålla majoriteten”, säger den republikanske senatorn Thom Tillis.

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